Letzte Konfrontation vor US-Wahl

Rund drei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl stellen sich die demokratische Kandidatin Hillary Clinton und ihr republikanischer Widersacher Donald Trump am Donnerstag der letzten TV-Konfrontation. Während Clinton dieses Mal auf Zurückhaltung setzen dürfte, wird vom in Umfragen abgeschlagenen Trump ein ungebremster Offensivkurs erwartet. Dieser streut seit Tagen Zweifel an einem fairen Wahlverlauf, indem er Manipulationen und eine Verschwörung der liberalen Medien wittert.

