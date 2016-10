Italien will Flüchtlingsboot nach Brüssel bringen

Das Wrack eines im vergangenen Jahr gesunkenen Flüchtlingsboots, das von der italienischen Marine geborgen wurde, könnte nach Brüssel gebracht werden. Das wünsche sich Regierungschef Matteo Renzi, zitierte die italienische Nachrichtenagentur ANSA den Migrationsstaatssekretär Domenico Manzione gestern.

AP/Salvatore Cavalli

In Brüssel soll das Wrack als Mahnmal daran erinnern, was sich im Mittelmeer abspiele – als Appell an Europas Humanität und Gastfreundschaft. „Jedes Jahr sterben 3.000 bis 3.500 Menschen im Mittelmeer“, sagte Manzione.

Das vom Meeresgrund aus fast 400 Meter Tiefe geborgene Boot befindet sich noch im Hafen von Melilli. Es war im April 2015 vor der Küste Libyens gesunken. 28 Menschen konnten sich retten. Schätzungen zufolge hatten sich aber etwa 750 bis 800 Menschen an Bord gefunden. Bisher wurden 665 Leichen aus dem Wrack geborgen.