Keine Russland-Sanktionen bei EU-Gipfel

Beim EU-Gipfel morgen und am Freitag in Brüssel wird es nach Angaben von hochrangigen Diplomaten keine Diskussion über neue Russland-Sanktionen geben. Zentraler Punkt einer Lösung des Kriegs in Syrien sei eine Einigung zwischen den USA und Russland, die EU spiele hier nur eine zweit- bis drittrangige Rolle, sagte ein Diplomat heute in Brüssel.

Die EU wolle die Tür für eine politische Lösung in Syrien offen halten. Es sei notwendig, die Konflikte mit Russland in der Ukraine und in Syrien getrennt zu betrachten, hieß es weiter.

Schengen-Kontrollen Streitthema

Zu dem Vorwurf, Russland habe sich im Rahmen seines militärischen Vorgehens an der Seite des Assad-Regimes Kriegsverbrechen zuschulden kommen lassen, hieß es, diese Frage werde beim Gipfel wohl nicht aufkommen. „Wir sind noch nicht so weit“, sagte ein Diplomat.

Mehrere EU-Staaten sträuben sich nach Angaben eines hochrangigen Diplomaten gegen eine Verlängerung von Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum über den November hinaus. Auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will die Grenzkontrollen verlängern.

„Es ist nicht fair und nicht legal, die Grenzkontrollen im Schengen-Raum fortzusetzen, wenn es keine Bedrohung gibt“, sagte ein Diplomat. Ein Land in der Visegrad-Gruppe (Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei) will dem Vernehmen nach beim Gipfel verlangen, dass mit Ende November alle diese Binnengrenzkontrollen auslaufen.