China beliefert sich zunehmend selbst

In vielen Waren „made in China“ sind Einzelteile verbaut, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Hier geht es vor allem um hochwertige Elemente, die von darauf spezialisierten Firmen etwa in den USA oder in Europa produziert werden. In letzter Zeit kommt es aber zu einer bemerkenswerten Verschiebung, die mit dem steigenden Know-how in der Volksrepublik zu tun hat. Die Auswirkungen sind weltweit zu spüren.

