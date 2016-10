Roms Bürgermeisterin will Fiaker aus Stadt verbannen

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi will die bei Touristen beliebten Fiaker abschaffen. Die Kutschen seien bei dem vielen Verkehr in Rom ungeeignet, kündigte der Präsident der Umweltkommission des Gemeinderats, Daniele Diaco, die Neuerung an.

Etwa 10.000 Unterschriften haben vier Tierschutzverbände zuletzt bei der Gemeinde abgeliefert. Damit wollen sie bewirken, dass die noch etwa 50 Pferde „pensioniert“ werden. Nicht nur in einem heißen Sommer würden sie leiden. Die Misshandlung von Tieren schade dem Image der Stadt.

Fiaker gegen elektrische Kutschen

Tierschützer glauben, dass die Fiaker die Pferde dopen würden, damit sie im Sommer die Anstrengung und die Temperaturen von über 35 Grad aushalten. Öfters waren zuletzt Pferde auf der Straße zusammengebrochen.

Die Fiaker wollen jedoch nicht aufgeben und auch nicht, wie vorgeschlagen, auf elektrisch betriebene Kutschen umsteigen. Die 50 Kutscher kämpfen täglich um die Gunst der Touristen - vor 30 Jahren waren es noch mehr als dreimal so viele. Die motorisierte Konkurrenz durch Taxis, Touristenbusse und Leihmopeds ist aber nicht nur schneller, sondern auch viel billiger.