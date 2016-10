Taxifahrer wegen Missbrauchs verurteilt

Ein 54-jähriger Taxifahrer ist heute am Landesgericht Wien zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll sich im April an einer 29-jährigen Frau vergangen haben. Der Mann nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

