Formel 1: Hamilton muss nachsitzen

Medienarbeit gehört dazu - auch in der Formel 1. Das hat Weltmeister Lewis Hamilton zuletzt nicht wirklich beherzigt. Mit seinen gelangweilten Auftritten vor zwei Wochen in Japan bei der offiziellen FIA-Pressekonferenz und anderen Terminen sorgte der Mercedes-Pilot für einigen Unmut. Rund um den Grand Prix der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) soll er das wiedergutmachen. Laut Mercedes wird der 31-Jährige in Austin ein umfangreiches Medienprogramm absolvieren.

