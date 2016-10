Sorge um Verlust des Mitspracherechts

Vertreter von Eltern, Lehrern und Schülern zeigen sich ob des am Dienstag von der Bundesregierung im Zuge der Bildungsreform präsentierten Autonomiepakets empört. Sie fürchten um ihr Mitspracherecht etwa in Sachen Klassen- und Gruppengröße und kündigen Widerstandsmaßnahmen an. Die Direktoren, die nach Umsetzung der Reform zum Teil nur noch pädagogische Leiter mit geringerem Einfluss sein sollen, zeigen sich indes abwartend.

