Champions League: Guardiolas Duell mit seinem Erbe

Als Trainer hat Josep Guardiola den Fußball beim FC Barcelona auf ein neues Niveau gehoben. Nach drei Meistertiteln und zwei CL-Siegen kehrte der 45-Jährige den Katalanen vor vier Jahren aber den Rücken und suchte nach neuen Herausforderungen.

Heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) kehrt er mit Manchester City an seine alte Wirkungsstätte zurück, an die Vergangenheit denkt er dabei aber nicht. „Wir brauchen noch sechs Punkte für den Aufstieg“, unterstrich Guardiola.

