Russland und USA ringen weiter um Waffenruhe in Aleppo

Russland und die USA ringen weiter um eine Waffenruhe in der syrischen Großstadt Aleppo. Bei einem Treffen heute in Genf sei es um die Frage gegangen, wie man islamistische Kämpfer von anderen Aufständischen trennen könne, um so den Weg zu einer Feuerpause zu ebnen, sagte ein westlicher Diplomat.

Demnach nahmen an den Gesprächen hochrangige Vertreter beider Staaten teil, etwa der amerikanische Syrien-Sondergesandte Michael Ratney. Auch Vertreter von Ländern wie Saudi-Arabien und Katar seien dabei gewesen, nicht aber des Iran. Auch die Kriegsparteien selbst kamen nicht nach Genf.

Problem mit Fatah al-Scham

Konkret geht es um die Gruppe Fatah al-Scham (Eroberungsfront der Levante), die früher als Al-Nusra-Front bekannt war und Verbindungen zum Extremistennetz Al-Kaida hat. Sie von gemäßigten Rebellen zu trennen, ist schwierig, weil beide lange gemeinsam in Aleppo gekämpft haben.

Auch ist unklar, wie viele der Extremisten sich in der Stadt aufhalten. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass von den insgesamt 8.000 Aufständischen 900 Dschihadisten sind. Diplomaten zufolge dürfte die Zahl aber bei höchstens 200 liegen.

Feuerpause für Aleppo

Russland hat für morgen eine achtstündige Feuerpause in Aleppo ausgerufen, damit Zivilisten und Aufständische den belagerten Ostteil der Stadt verlassen können. Der Bürgerkrieg ist auch Thema eines Treffens der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem französischen Kollegen Francois Hollande am Mittwochabend in Berlin.