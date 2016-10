Junger Sulzberger wird „New York Times“-Vizeherausgeber

Ein 36 Jahre altes Mitglied der Sulzberger-Familie in den USA wird stellvertretender Herausgeber der „New York Times“ („NYT“). Arthur Gregg Sulzberger werde die Position zum 1. November antreten, teilte der Verlag heute mit.

Der Journalist, der 2009 zur Traditionszeitung kam, könnte seinen Vater Arthur Sulzberger Jr. (65) damit irgendwann als Herausgeber ablösen. In diesem Fall würde die „NYT“ bereits in fünfter Generation von derselben Familie geführt, seit Adolph Ochs sie 1896 kaufte.

Arbeit an digitalem Newsroom

Arthur Gregg Sulzberger, der an der renommierten Brown University in Providence (Rhode Island) studierte, arbeitete unter anderem als Reporter beim „Providence Journal“ und dem „Oregonian“, bevor er Büroleiter des „NYT“-Büros in Kansas City wurde. In den vergangenen zwei Jahren gestaltete er den digitalen Wandel des Newsrooms entscheidend mit. Um Verwechslungen mit seinem gleichnamigen Vater zu vermeiden, soll er A. G. genannt werden.

Die „NYT“ hatte im Mai angekündigt, auf dem Weg zu einem kleineren und digitaleren Newsroom ihr Personal zu verringern. Die Zeitung will ihre Ressourcen von Print zu Online verlagern und hofft, Umsätze aus dem Digitalen bis 2020 zu verdoppeln.