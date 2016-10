OSZE hält Sofortstopp der Kämpfe in Ostukraine für möglich

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hält es für möglich, dass die wieder aufgeflammten Kämpfe in der Ostukraine nach dem Spitzentreffen in Berlin innerhalb kürzester Zeit eingestellt werden.

„Ende August gab es Tausende Waffenstillstandsverletzungen. Dann entschieden sich die Beteiligten in Minsk, den Waffenstillstand nochmals zu bekräftigen, und die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen sank über Nacht praktisch auf null“, sagte der stellvertretende Leiter der OSZE-Beobachtermission, Alexander Hug, heute der dpa. Das zeige eindeutig, dass es die Seiten in der Hand haben, die Lage zu kontrollieren.

Die Situation in den vergangenen Wochen beschrieb Hug als besorgniserregend. „Seit Anfang September haben wir wieder eine stetige Zunahme der Waffenstillstandsverletzungen beobachtet“, sagte er. Allein am vergangenen Freitag habe man insgesamt 854 Explosionen gezählt. Das sei gleichbedeutend mit einer Benutzung von schweren Waffen. Wer welches Feuergefecht begonnen hat, lässt sich nach Angaben von Hug nur schwer objektiv feststellen. „Tatsache ist, dass beide Seiten die Minsker Vereinbarung verletzten“, sagte er.