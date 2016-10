Montenegrinische Opposition will Minderheitenregierung

In einem Versuch, Langzeitherrscher Milo Djukanovic abzusetzen, hat die größte Oppositionspartei in Montenegro einem Vertreter der bosnisch-muslimischen Minderheit den Premierministerposten angeboten. Der Vorsitzende der Bosnischen Partei, Rafet Husovic, könne der Demokratischen Front (DF) zufolge eine Minderheitsregierung bilden.

Aufgrund von Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen des kleinen Balkanlandes würde die DF selbst aber nicht Teil der Regierungskoalition sein, sagte der DF-Abgeordnete Nebojsa Medojevic der Tageszeitung „Pobijeda“ (Mittwoch-Ausgabe). „Wir würden die Regierung unterstützen, uns aber nicht an ihr beteiligen.“

39 Sitze für Opposition

Bei den Parlamentswahlen in Montenegro am Sonntag erhielt die regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Djukanovic 36 der insgesamt 81 verfügbaren Sitze. Die verschiedenen Oppositionsparteien konnten zusammen 39 Sitze auf sich vereinigen.

Davon gingen 18 an die DF, neun an das Bündnis Kljuc (Schlüssel), acht an die Demokraten und vier an die Sozialdemokraten. Die übrigen Sitze fallen an die montenegrinischen Minderheiten: zwei bosnische Muslime, einen Kroaten und einen Albaner. Die übrigen zwei Sitze werden von Sozialdemokraten gehalten, die als Verbündete von Djukanovic gelten.