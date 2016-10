US-Start für Remake von „Rocky Horror Picture Show“

Vier Jahrzehnte nach der Kinofassung der „Rocky Horror Picture Show“ kommt ein Remake der kultigen Horrorpersiflage ins Fernsehen. „The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do Time Warp Again“ wird morgen vom US-Fernsehsender Fox gezeigt, und viele Fans sind bereits gespannt darauf, ob die neue Fassung sie ebenso in den Bann ziehen wird wie das Original von 1975.

Die Rolle des außerirdischen Transvestiten und Wissenschaftlers Dr. Frank N. Furter, der ein in sein unheimliches Schloss geflüchtetes Paar verführt, übernimmt in dem Remake die transsexuelle Schauspielerin Laverne Cox. Er habe Cox in der Serie „Orange Is the New Black“ gesehen und sei durch sie erst auf die Idee zur Neuverfilmung seines Klassikers gekommen, sagt Alt- und Neuproduzent Lou Adler.

Kritiker enttäuscht

„Laverne Cox ist der Grund, warum wir diesen Film nochmal gedreht haben, sie ist einfach großartig“, sagte Adler vor der Welturaufführung auf der internationalen Fernsehmesse Mipcom im französischen Cannes. Tim Curry, der ursprüngliche Frank N. Furter, übernimmt dieses Mal die Rolle des Erzählers.

Trotz des umwerfenden Auftritts von Cox zeigten sich Kritiker jedoch enttäuscht von der Neuauflage unter der Regie des „Highschool Musical“-Choreografen und Regisseurs Kenny Ortega. „Let’s Do Time Warp Again“ fehle das sexuell-trashige Gänsehautgefühl des Originals, monieren sie.