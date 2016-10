Nach Explosion: BASF fährt Anlagen wieder hoch

BASF fährt zwei Tage nach der Explosion im deutschen Ludwigshafen seine zentralen Produktionsanlagen wieder hoch. Die Steamcracker nähmen in den kommenden Tagen schrittweise ihren Betrieb wieder auf, erklärte der Chemiekonzern heute Abend.

Die Cracker sind an dem Standort die Herzstücke: In den Anlagen werden petrochemische Ausgangsstoffe aufgespalten. Sie wurden nach der Explosion am Montag heruntergefahren, da die Versorgung mit Rohstoffen unterbrochen war. In der Folge mussten auch andere Anlagen die Produktion drosseln oder einstellen.

Drittes Todesopfer gefunden

Taucher fanden inzwischen offenbar auch in einem Hafenbecken das vermisste dritte Todesopfer. Die Identifizierung stand allerdings noch aus.

Aus noch ungeklärter Ursache war es am Montag auf dem Gelände des Werkshafens bei Reparaturarbeiten an einer Rohrleitungstrasse für verflüssigte, leicht brennbare Gase wie Propylen und Ethylen zu einer verheerenden Explosion gekommen, die Brände und weitere Detonationen auslöste. Zwei BASF-Werksfeuerwehrleute starben dabei. Acht Menschen wurden nach Angaben des Chemieunternehmens teilweise schwer verletzt, 17 weitere leicht.