Krisendiplomatie in Berlin

Kreml-Chef Wladimir Putin trifft Angela Merkel das erste Mal seit Beginn der Ukraine-Krise. Das Verhältnis Russlands zum Westen ist so schlecht wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Erwartungen an das Gipfeltreffen sind gedämpft. Auch das Verhalten Russlands in Syrien hat das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen so schwer belastet, dass von einem neuen „Kalten Krieg“ die Rede ist. Das Treffen soll ein Weg aus der Krise werden. Dazu Schaltungen zu unseren Korrespondenten in Berlin, Erbil im Irak und Moskau.

Pflegeskandal - Staatsanwalt ermittelt

Nachdem bekannt geworden ist, dass in einem Pflegeheim bettlägerige Bewohner gequält und erniedrigt wurden, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft St. Pölten. Heimleitung und Pflegeanwaltschaft wollen eine lückenlose Aufklärung. Aber was kann man tun, um solche Einzelfälle zu verhindern?

Letztes Fernsehduell

Vor der letzten US-Wahl-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump zieht der Neffe von John F. Kennedy Tim Shriver eine persönliche Bilanz des Wahlkampfes.

Weg sein, hier sein

Heute beschäftigt sich die Frankfurter Buchmesse mit dem Thema: Wie verändert Flucht die Sicht auf das eigene Leben? Gibt es ein Ankommen, ein Eintauchen in die Fremde nach dem Verlust der vertrauten Welt? 19 aus Syrien geflüchtete Autoren schildern ihre neuen Erfahrungen. Die Anthologie erscheint jetzt zur Frankfurter Buchmesse.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2.

Textfassung: Zeit im Bild