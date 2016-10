Flüchtlinge: Amon fordert mehr Geld für Österreich

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon will mehr Geld für Österreich bei der Flüchtlingsaufnahme. Es könne nicht sein, dass „einige wenige allein die Last auf sich nehmen, und die anderen erste Reihe fußfrei sich die Geschichte anschauen“, sagte Amon heute Abend in Brüssel zum nicht funktionierenden Verteilungsschlüssel auf die EU-Staaten.

Deshalb sollten jene Staaten, die mehr Flüchtlinge aufnehmen, „mehr Geld bekommen“, wobei das neben Österreich auch für Deutschland und Schweden gelten sollte. Die wesentlichste Frage in der Migration sei der Schutz der europäischen Außengrenzen, so Amon.

Zum Vorschlag Ungarns, dass alle Schengen-Ausnahmen raschest zurückgefahren werden sollten, äußerte sich Amon bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel als ÖVP-Generalsekretär ablehnend. Er verstehe zwar den Wunsch Ungarns, aber eine „sofortige Rückführung ist unrealistisch“.