Mehr als 30 Waffen gehortet

In Bayern sind am Mittwoch bei einem Schusswechsel mit einem Rechtsextremen vier Polizisten verletzt worden. Einer von ihnen schwebt weiter in Lebensgefahr. Dem der „Reichsbürgerbewegung“ angehörenden Mann hätten seine - legalen - Waffen abgenommen werden sollen, so ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann das Feuer auf die Beamten eröffnet.

