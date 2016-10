Umfassendes Flugverbot für Galaxy Note 7

Gegen Samsungs Unglückshandy Galaxy Note 7 ist mittlerweile ein umfassendes Flugverbot verhängt worden. Etliche Fluglinien, darunter die Austrian Airlines (AUA), haben das Gerät aus ihren Flugzeugen verbannt. Auch in ausgeschaltetem Zustand darf das Mobiltelefon nicht an Bord genommen werden. Samsung bietet nun Ersatzhandys direkt am Flughafen an.

Mehr dazu in help.ORF.at