Belgien will russischen Botschafter einbestellen

Anschuldigungen Russlands, belgische Kampfflugzeuge hätten in Syrien Zivilisten getötet, haben zu diplomatischen Verstimmungen geführt. Das belgische Außenministerium kündigte heute an, es werde den russischen Botschafter in Brüssel einbestellen. Botschafter Alexander Tokowinin werde am morgen Vormittag im Außenministerium erwartet, sagte Ministeriumssprecher Didier Vanderhasselt.

Moskau hatte zuvor erklärt, die an der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligte belgische Luftwaffe habe bei Angriffen in der Gegend von Aleppo sechs Zivilisten getötet. Die belgische Regierung wies das zurück.