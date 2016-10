Letztes TV-Duell vor US-Wahl: Schafft Trump die Wende?

Der Wind bläst ihm kräftig ins Gesicht. Vor dem dritten TV-Duell gegen Hillary Clinton liegt der Republikaner Donald Trump in den Umfragen hinten. Vor allem weibliche Wähler könnten ihm am Wahltag die kalte Schulter zeigen. Hat er heute Nacht noch die Chance, im letzten TV-Duell das Blatt zu wenden? Die ZIB24 schaltet nach Washington.

Krisentreffen in Berlin

Kommt es zur Annäherung zwischen Russland und dem Westen? Der Graben zwischen dem Westen und Russland ist so tief wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Annexion der Krim, Bürgerkrieg in der Ostukraine, Syrien-Krise - eine Lösung ist nicht in Sicht. Ab heute befindet sich Russlands Präsident Putin wieder in Berlin und sitzt mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und dem französischen Staatschef Francois Hollande an einem Tisch, um bei den Krisen am Rande Europas irgendwie weiterzukommen. Gibt es eine Annäherung? Die ZIB24 schaltet nach Berlin.

