Champions League: Bayern nutzt PSV als Aufbaugegner

Bayern München hat nach zuletzt drei sieglosen Pflichtspielen in der UEFA Champions League wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der deutsche Rekordmeister feierte heute einen souveränen 4:1-Heimsieg über PSV Eindhoven und ist in der Königsklasse wieder voll auf Aufstiegskurs. Stark zeigte sich dabei ÖFB-Star David Alaba, der auch die Vorarbeit zum 2:0 leistete. In Torlaune präsentierte sich Arsenal, das Ludogorez Rasgrad 6:0 abschoss.

Mehr dazu in sport.ORF.at