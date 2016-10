Europa League: Prohaskas größter Coup mit Roma

Das Gastspiel bei der AS Roma ist für die Austria der Höhepunkt in der Europa-League-Gruppenphase. Herbert Prohaska, bei beiden Clubs eine Legende, wird das Match wegen einer lange geplanten Urlaubsreise aber nicht im Olympiastadion von Rom erleben.

„Schneckerls“ Erinnerungen an die glorreiche Saison 1982/83, als er die Roma auf Anhieb zum langersehnten „Scudetto“ führte, sind die perfekte Einstimmung auf das Match. „Es war der unglaublichste Meistertitel meiner Laufbahn“, so Prohaska im Gespräch mit ORF.at - auch wenn sein größter Coup in der Ewigen Stadt mit einer schweren persönlichen Enttäuschung endete.

