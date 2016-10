Resultat „zu gegebener Zeit anschauen“

Zum dritten und letzten Mal sind in der Nacht auf Donnerstag die US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump in einem TV-Duell aufeinandergetroffen. Er rüstete dabei schon für eine mögliche Wahlniederlage und sprach von „Millionen“ illegalen Stimmen, weshalb man sich das Resultat „zu gegebener Zeit anschauen“. Clinton bemühte sich in der Debatte, die von noch schärferen Tönen gekennzeichnet war als die vorangegangenen beiden, vor allem um die Mobilisierung von Wählerinnen.

Lesen Sie mehr …