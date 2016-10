Wien: Sonderlandtage zu Wahlkarten und Schanigärten

Heute finden in Wien zwei Landtagssitzungen statt. Im Sonderlandtag wird das Wahlkartendebakel in der Leopoldstadt diskutiert. Davor wird in einer Sitzung über das neue Schanigartengesetz abgestimmt und voraussichtlich wird es beschlossen.

