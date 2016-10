Verdächtiger eröffnete sofort das Feuer

Nach dem Angriff eines Anhängers der rechtsextremen „Reichsbürger“ in Bayern ist ein Polizist tot. Der 49-jährige Verdächtige hatte bei einem Polizeieinsatz am Mittwoch sofort das Feuer eröffnet und vier Polizisten verletzt. Einer von ihnen erlag in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Einsatzkräfte sollten Waffen bei dem Mann sicherstellen.

Lesen Sie mehr …