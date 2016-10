34-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

In Lochen am See in Oberösterreich ist in der Nacht auf heute ein Autolenker bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der 34-jährige Innviertler war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er war nicht angegurtet.

