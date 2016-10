Ringen um längere Feuerpause für Aleppo

In der nordsyrischen Großstadt Aleppo hat heute Früh eine elfstündige Waffenruhe begonnen. Sie gilt nach russischen Angaben seit 8.00 Uhr (Ortszeit, 7.00 Uhr MESZ). Bis in die Nacht hatten Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande versucht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Treffen in Berlin zu einer Verlängerung zu bewegen.

Putin ist unter Bedingungen zu einer Verlängerung der Waffenruhe bereit. Voraussetzung sei, dass sich die bewaffneten Gruppen in Aleppo ebenfalls zu einer Feuerpause bereiterklärten, sagte er nach dem Gipfel. Vor allem galten die Gespräche in Berlin aber der Lage in der Ukraine.

Merkel sprach von einer „sehr harten Aussprache“. Auch neue Sanktionen gegen Russland seien nicht vom Tisch. In der Ukraine-Krise gelang es dagegen, den stockenden Friedensprozess mit einem neuen Fahrplan ein Stück voranzubringen.

Mehr dazu in Roadmap und OSZE-Polizeimission