Eltern, Lehrer, Schüler: Widerstand gegen Schulautonomie

Vertreter von Eltern, Lehrern und Schülern zeigen sich ob des am Dienstag von der Bundesregierung im Zuge der Bildungsreform präsentierten Autonomiepakets empört. Sie fürchten um ihr Mitspracherecht etwa in Sachen Klassen- und Gruppengröße und kündigen Widerstandsmaßnahmen an. Die Direktoren, die nach Umsetzung der Reform zum Teil nur noch pädagogische Leiter mit geringerem Einfluss sein sollen, zeigen sich indes abwartend.

Mehr dazu in Direktoren geben sich abwartend

Im Zuge der Bildungsreform wurde auch das „Cluster“-Modell beschlossen, nach dem sich bis zu acht Schulen zusammenschließen dürfen. „Clusterleiter“ sollen sich die Lehrer dann selbst aussuchen dürfen. Dieses Modell wurde in der Steiermark erprobt: Unter dem Namen „Get your teacher“ läuft seit 2014 ein Projekt, in dem sich Direktoren, die offene Lehrstellen besetzen möchten, mögliche Bewerber ansehen können.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at