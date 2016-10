Stöger attackiert ÖVP bei Thema Mindestsicherung

Der Streit über die Mindestsicherung hat zu einem handfesten Krach in der Koalition geführt. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) sagte heute, er sei der ÖVP „maximal entgegengekommen“.

Stöger benennt Blockierer

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sei auch bereit zu einem Kompromiss gewesen, er habe diesen aber in seiner Partei nicht durchgebracht. Konkret nannte Stöger Klubobmann Reinhold Lopatka und Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer.

Pühringer hatte gestern gesagt, nach ersten schwarz-blauen Beratungen in seinem Land sei er „nicht guter Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt“. Lopatka verlangte in der Donnerstag-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ neuerlich eine Kürzung für Flüchtlinge.

„Sich am Riemen reißen“

Stöger forderte nun die ÖVP auf, sie solle „sich am Riemen reißen“ und hinter ihren Obmann Mitterlehner stellen. Der Sozialminister appellierte an den Koalitionspartner: „Einigt euch und nehmt nicht ganz Österreich in Geiselhaft!“

Weiters richtete er der ÖVP aus: „So geht seriöse politische Arbeit nicht. Der Teufelskreis auf Kosten der Schwachen muss beendet werden.“ Damit appellierte Stöger an die christlich-sozialen Wurzeln der ÖVP.

Dass die ÖVP in unterschiedliche Richtungen laufe, sei auch für die Koalition „nicht gut“, sagte der Sozialminister. Auf die Frage, ob man damit Neuwahlen einen Schritt näher komme, ging Stöger nicht direkt ein, er meinte nur: „Mit Populismus kann man eine Republik nicht führen“, aber mit Neuwahlen werde das auch nicht besser.