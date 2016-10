Cher kehrt 2017 mit Konzerten auf die Bühne zurück

Auch mit 70 steht Pop-Veteranin Cher weiter auf der Bühne: Die amerikanische Sängerin hat diese Woche eine Reihe von „Classic Cher“-Konzerten angekündigt, die im Februar im Park Theater von Las Vegas starten. Auch Auftritte in Washington DC im März sind geplant, bevor es im Mai zurück nach Las Vegas geht.

„Du versuchst, die wichtigsten Dinge jedes Jahrzehnts herzunehmen und sie zu einer Geschichte über dich selbst zu destillieren“, wurde Cher zitiert. In ihrer langjährigen Karriere zeichnete sie etwa für Hits wie „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song“ und „Believe“ verantwortlich. Zugleich wirkte sie in einigen Filmen mit, darunter 1987 in „Moonstruck“, für den sie einen Oscar erhielt.