Mann nach Messerangriff in Vorarlberg geständig

Jener 23-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag einen 27-Jährigen vor einer Wohnung in Vandans in Vorarlberg mit dem Messer lebensbedrohlich verletzt hatte, hat die Tat laut Polizei gestanden.

