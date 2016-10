Sydney verwandelt Strand in Kunstmuseum

Wer am Strand von Sydney entlanggeht, findet normalerweise angespülte Steine und Muscheln. Nun gibt es dort ein bis zum Kopf eingegrabenes Nashorn zu sehen. Kunstwerke wie dieses sind Teil der Ausstellung „Sculpture by the Sea“ von mehr als 100 Bildhauern aus 17 Ländern.

Bis zum 6. November können Spaziergänger die zeitgenössischen Werke am Rande der australischen Metropole bestaunen: von einer Stiege aus Aluminium, die vermeintlich unendlich in den Himmel reicht, über einen übergroßen Flipflop bis zu der sieben Meter hohen Nashornskulptur. Die frei zugängliche jährliche Ausstellung soll bis zu eine halbe Million Besucher anziehen.