Feuerpause in Aleppo begonnen

In der syrischen Großstadt Aleppo hat heute eine einseitig ausgerufene Waffenruhe der Regierungstruppen und ihrer russischen Verbündeten begonnen. Sie soll nach russischen Angaben elf Stunden dauern. Eine Verlängerung schloss Moskau nicht aus.

Die Feuerpause soll Zivilisten die Flucht aus der Stadt ermöglichen. Außerdem waren die Rebellen im Ostteil dazu aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Acht humanitäre Korridore sollten eingerichtet werden.

Kurz nach dem Beginn einer neuen Waffenruhe gab es in Aleppo Schusswechsel zwischen Soldaten des Regimes und Rebellen. Beide Seite machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich.

EU droht allen Assad-Unterstützern mit Sanktionen

Die EU-Staaten verschärften unterdessen ihren Kurs in der Syrien-Krise. Im jüngsten Beschlussentwurf für den EU-Gipfel von heute werden nun auch Unterstützern der syrischen Führung Sanktionen angedroht, sollten die „Gräueltaten“ in der nordsyrischen Stadt Aleppo anhalten.

Die Drohung ist dabei nicht allein auf Syrer beschränkt, in dem Beschlussentwurf wird auch der Syrien-Verbündete Russland für die Angriffe auf Zivilisten in Aleppo verantwortlich gemacht.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande hatten in der Nacht auf heute mit Russlands Staatschef Wladimir Putin Gespräche über den Syrien-Konflikt geführt. Konkrete Ergebnisse gab es bei dem Treffen im Kanzleramt in Berlin nicht. Eine vor einigen Tagen durch Syrien und Russland angekündigte, mehrstündige Feuerpause in Aleppo trat aber in der Früh in Kraft.

