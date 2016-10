Formel 1: Rosberg in USA auf Vorentscheidung aus

In Austin findet am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) das viertletzte Rennen der Formel-1-Saison statt. WM-Leader Nico Rosberg könnte mit seinem ersten Sieg in den USA einen weiteren großen Schritt Richtung Titel machen. Entsprechend motiviert geht der Mercedes-Pilot das Rennen auf dem Circuit of the Americas an. Aber auch der dreifache Austin-Sieger Lewis Hamilton sagte, er wolle „nicht zurückstecken“.

