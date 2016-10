Fußball: ÖFB-Team fällt in Weltrangliste weiter zurück

Die österreichische Nationalmannschaft ist in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf Platz 30 abgerutscht. In der September-Ausgabe war die Auswahl von Teamchef Marcel Koller noch als 26. geführt worden. Durch das 2:2-Heimremis gegen Wales und die 2:3-Niederlage in Serbien in der WM-Qualifikation büßte Österreich, das im Juni-Ranking noch Zehnter war, aber weiter Punkte ein.

