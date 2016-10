Pflegeskandal in NÖ: Beschuldigte spricht von Intrige

Nach dem Bekanntwerden des Pflegeskandals in Kirchstetten in Niederösterreich spricht in der Tageszeitung „Heute“ eine der Tatverdächtigen von einer Intrige. Nach ersten Befragungen der Pfleger sollen die Übergriffe laut dem Land jedoch Monate angedauert haben.

