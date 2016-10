Musik nach dem Do-it-yourself-Prinzip

Nicht nur mit Künstlern wie The Smiths, Cabaret Voltaire, The Strokes und Jarvis Cocker hat das britische Plattenlabel Rough Trade nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur ausgeübt. Das Label, das auch Vertrieb und Plattenladenkette ist, transportierte ab den späten 1970ern den Geist des Punks und nahm viel von der Jahrzehnte später weiträumig zur kulturellen Praxis gewordenen Do-it-yourself-Philosophie vorweg. Jetzt feiert das einflussreiche Musikunternehmen von Gründer Geoff Travis sein 40. Jubiläum. Eine Konzertreihe, ein Magazin und so manches „spinnerte“ Angebot für Fans bestimmen die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag.

