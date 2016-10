AK warnt vor Spesenfalle bei Versicherungen

Bei Versicherungsverträgen können saftige Spesen anfallen, so die Arbeiterkammer (AK) in einer Aussendung. Die AK empfiehlt, Prämien in jedem Fall jährlich zu zahlen. In etlichen Sparten könne anderenfalls ein Unterjährigkeitszuschlag verrechnet werden. Ob und in welcher Höhe dieser Zuschlag verlangt wird, sei vom Versicherer und der Sparte abhängig.

