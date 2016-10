Vorarlberger Seilbahnen investieren 350 Millionen

Die Vorarlberger Seilbahnen werden in den kommenden fünf Jahren mindestens 320 Millionen Euro investieren. Geld das vorwiegend der heimischen Wirtschaft zugute komme, und über die Ticketpreise finanziert werden muss, besagt eine Studie.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at

Auch die Seilbahnwirtschaft in Kärnten will für den heurigen Winter 13 Mio. Euro in die Saison investieren. Der Saisonstart ist bei allen Skigebieten individuell.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at