Europa League: Salzburg vor „großer Herausforderung“

Salzburg steht heute (19.05 Uhr) in der dritten Europa-League-Runde daheim gegen Nizza bereits mit dem Rücken zur Wand. Man muss siegen, um die Aufstiegschance in die K.-o.-Phase zu wahren. „Der französische Tabellenführer ist eine große Herausforderung“, sagte Salzburg-Trainer Oscar Garcia, betonte aber: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen.“ Der Spanier steht bereits unter Druck, denn nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge gibt es auch Kritik aus den eigenen Reihen.

