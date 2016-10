Kern: CETA-Einigung wohl erst nach EU-Gipfel

Bundeskanzler Christian Kern rechnet mit einer Einigung zum CETA-Handelspakt mit Kanada bis kommende Woche. „Das ist ein Verhandlungsprozess“, sagte er heute vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel mit Blick auf die Blockadehaltung der belgischen Region Wallonie.

„Ich gehe nicht davon aus, dass der heute oder morgen abgeschlossen sein wird. Aber zeitgerecht bis zum 27. Oktober, damit rechne ich schon.“ Für diesen Tag ist ein EU-Kanada-Gipfel zu dem Handelspakt angesetzt.

Das Abkommen soll Zölle und Handelshemmnisse zwischen der EU und Kanada abbauen und eigentlich nächste Woche unterzeichnet werden. Die belgische Regionalregierung der Wallonie hat allerdings ein Veto eingelegt und blockierte den Vertrag zuletzt.

Belgiens Premier Charles Michel, der das Freihandelsabkommen unterstützt, hatte zuvor am Rande des EU-Gipfels gesagt: „Ich hoffe, ich habe in den nächsten Stunden oder Tagen Klarheit.“

Tusk warnt vor Scheitern

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat angesichts des Widerstands der südbelgischen Region vor einem Scheitern des Freihandelsabkommens gewarnt. Ein Aus für CETA könne künftige Freihandelsabkommen der EU unmöglich machen, sagte Tusk vor dem EU-Gipfel in Brüssel. „Ich hoffe, dass Belgien einmal mehr beweist, dass es ein wahrer Meister der Kompromisse ist.“ Er hoffe auf eine Einigung vor dem Wochenende.

EU-Botschafter versuchen Lösung zu finden

Die Botschafter der EU-Staaten in Brüssel wollen versuchen noch am Abend eine Lösung im CETA-Streit zu finden. Die Diplomaten sollten sich gegen 20.00 Uhr treffen, wie am Nachmittag aus EU-Kreisen verlautet wurde.