„Amerika hat verloren“

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will nun das schon länger belastete Verhältnis zu den USA gänzlich beenden. Bei einem Staatsbesuch in China verkündete er den Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht. Stattdessen wende man sich stärker China und Russland zu, so Duterte: „Amerika hat verloren.“

