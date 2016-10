Draghi rechnet mit anziehender Inflation im Euro-Raum

EZB-Präsident Mario Draghi rechnet mit einem Anziehen der Inflation. Die Preise dürften in den nächsten Monaten schrittweise zulegen, sagte er heute in Frankfurt. Die jährliche Teuerung in der Euro-Zone war im September auf 0,4 Prozent angezogen. Das ist das stärkste Plus seit Oktober 2014.

Ein Grund dafür war die Entwicklung der Energiepreise, die nicht mehr so stark fielen wie noch in den Vormonaten. Das EZB-Ziel einer Teuerung von knapp zwei Prozent liegt damit aber immer noch in weiter Ferne. Draghi geht davon aus, dass die Inflationsrate in den kommenden beiden Jahren weiter nach oben gehen wird.

Der Italiener hatte jüngst in Washington schon gesagt, die Teuerung werde voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019 an die EZB-Zielmarke herankommen. Zu ihrer Zinssitzung im Dezember dürften den Euro-Hütern neue Inflations- und Wachstumsprognosen der hauseigenen Volkswirte vorliegen. Bisher rechnen diese für 2018 mit einer Inflation im Währungsraum von 1,6 Prozent.

Leitzins bleibt bei 0,0 Prozent

Die Währungshüter beließen den Leitzins im Euro-Raum, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die EZB im Anschluss an eine Ratssitzung in Frankfurt mitteilte. Parken Banken überschüssiges Geld bei der Notenbank, müssen sie dafür weiter 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Sie bekräftigte, an ihrem milliardenschweren Anleihenkaufprogramm bis mindestens Ende März 2017 festzuhalten.

Die meisten Ökonomen hatten auch nicht damit gerechnet, dass die Notenbank bei dem Treffen weitreichende Entscheidungen trifft. Sie erwarten sich indes Hinweise über das weitere Vorgehen der EZB bei ihrem milliardenschweren Anleihenkaufprogramm.

Die EZB kauft seit März 2015 Staatsanleihen und andere Wertpapiere. 80 Milliarden Euro fließen derzeit monatlich, insgesamt sollen es 1,74 Billionen Euro werden. Seit Juni stehen auch Unternehmensanleihen auf dem Einkaufszettel.

Mit ihrer ultralockeren Geldpolitik wollen die Währungshüter die Konjunktur ankurbeln und die Inflation im Euro-Raum anschieben.