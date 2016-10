Große Zerstörungen in der Stadt befürchtet

Seit Montag läuft die Offensive zur Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul aus der Herrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Am Donnerstag meldeten die irakische Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer die Befreiung von 15 zum Großteil von Christen bewohnten Orten, darunter auch strategisch wichtige Gebiete. Unterdessen fand in Paris ein Treffen von Außenministern und Vertretern aus mehr als 20 Ländern zur Zukunft Mossuls statt, Beobachter rechnen mit großen Zerstörungen in der Stadt und hohen Kosten für den Wiederaufbau.

