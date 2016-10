Türkei tötete 200 kurdische Kämpfer in Syrien

Die türkische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben bis zu 200 kurdische Kämpfer im Norden Syriens getötet. Wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu heute unter Berufung auf das Militär meldete, waren Stellungen der Volksverteidigungseinheiten (YPG) nördlich der Großstadt Aleppo das Ziel der Angriffe. Nach Armeeangaben griffen die türkischen Kampfjets 18 Stellungen der YPG an. Dabei seien 160 bis 200 Kämpfer der Miliz getötet worden. Von unabhängiger Seite konnten die Angaben zunächst nicht bestätigt werden.

Die YPG ist der bewaffnete Arm der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD). Die türkische Regierung betrachtet beide Gruppen wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als „Terrororganisationen“. Die Regierung der halbautonomen Kurdenregion in Nordsyrien verurteilte „die unverhohlene Aggression“ der Türkei und rief die internationale Gemeinschaft zum Protest auf.

Waffenruhe verlängert

In Aleppo selbst gilt derzeit eine Waffenruhe, die zuletzt von Russland um 24 Stunden verlängert wurde. Die Ankündigung könnte UNO-Helfern Gelegenheit geben, bald erstmals Verwundete aus dem Osten Aleppos zu bergen. Der UNO-Koordinator für Nothilfe in Syrien, Jan Egeland, sagte in Genf, die Vereinten Nationen (UNO) hofften auf eine weitere Verlängerung bis mindestens Montag.