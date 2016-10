EU-Gipfel: Hektische Krisendiplomatie zu CETA

Am und rund um den EU-Gipfel in Brüssel wird weiterhin an einer Lösung im Streit um das Freihandelsabkommen CETA gebastelt - auch wenn das Abkommen mit Kanada am heutigen ersten Gipfeltag noch gar nicht auf dem Programm gestanden hat. Es war aber dennoch bereits eines der beherrschenden Themen.

Das Abkommen soll in einer Woche am EU-Kanada-Gipfel unterzeichnet werden. Das wird aber zurzeit noch durch den Widerstand der Wallonie verhindert. Die Regierung der französischsprachigen Region Belgiens fordert weiterhin Änderungen in der Zusatzerklärung.

EU-Botschafter kommen zu Verhandlungen zusammen

Am Abend kamen die Botschafter der 28 EU-Mitgliedsstaaten zusammen. Sie dürften an weiteren Änderungen im Zusatztext zum Abkommen arbeiten. Nähere Einzelheiten wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Schulz: Einigung „in den nächsten Stunden“ möglich

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, gab sich nach seinem Gespräch mit den Regierungschefs jedenfalls optimistisch. „Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das heute der Fall ist, aber es kann in den nächsten Stunden durchaus zu einer Einigung kommen“, so Schulz bei der anschließenden Pressekonferenz.

Die Forderungen der Wallonie seien sehr konkret, sagte Schulz. Das wurde auch aus Ratskreisen bestätigt. So fordert die wallonische Regionalregierung offenbar, dass der Schutz landwirtschaftlicher Produkte – wie etwa Rindfleisch - dezidiert in die Zusatzerklärung zum Abkommen aufgenommen wird. Auch soll noch einmal bestätigt werden, dass US-Firmen nicht über kanadische Scheinadressen von CETA profitieren sollen.

Kern abwartend

Kanzler Christian Kern (SPÖ) hatte freilich noch wenige Stunden zuvor gesagt, er rechne mit einer Einigung erst in der kommenden Woche. „Ich gehe nicht davon aus, dass der heute oder morgen abgeschlossen sein wird“, so Kern bei seiner Ankunft beim Ratsgebäude.

In der Zwischenzeit dürften die Verhandlungen aber noch einmal an Fahrt aufgenommen haben. Kurzeitig war bereits die Rede davon, dass der wallonische Regierungschef, Paul Magnette, sich auf den Weg nach Brüssel gemacht habe. Dem widersprachen allerdings Vertreter seines Kabinetts. (mars, ORF.at)