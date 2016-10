Dos und Don’ts bei der US-Wahl

Zum dritten und letzten Mal sind heute Nacht US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump in einem TV-Duell aufeinandergetroffen. Das Duell war diesmal sachlicher als die beiden vorangegangenen. Es wäre aber nicht Donald Trump, hätte er nicht am Ende der Debatte mit der Andeutung, dass er die Wahl wegen illegaler Stimmen vielleicht nicht anerkennen werde, für Aufregung gesorgt.

Dazu live aus Washington, die USA-Expertin und Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller.

CETA-Verhandlungen in Brüssel

Die Flüchtlingskrise, das Verhältnis zu Russland und der ungeklärte Streit um das Freihandelsabkommen CETA stehen im Mittelpunkt des zweitägigen EU-Gipfels, der heute in Brüssel begonnen hat. Der CETA-Handelspakt mit Kanada steht auf der Kippe, weil die belgische Region Wallonien die Zustimmung verweigert. Dazu eine Liveschaltung nach Brüssel.

Rechnungshof kritisiert Bundesdenkmalamt

In einem Rohbericht des Rechnungshofs werden dem Bundesdenkmalamt (BDA) Mängel in der wirtschaftlichen Führung attestiert. Insbesondere die Errichtung eines elektronischen Denkmalinformationssystems sei aus dem Ruder gelaufen. Kritikpunkte seien zudem sowohl die hohen Kosten als auch der Zeitplan. Im BDA sowie im Bundeskanzleramt verwies man am Donnerstag indes auf die Vertraulichkeit des Rohberichts.

Britischer Historiker Kershaw über die Geschichte Europas

Auf der Frankfurter Buchmesse, dem wichtigsten Buchbranchentreffen der Welt, war heute einer der renommiertesten Historiker der Gegenwart, der Brite Ian Kershaw, zu Gast. Im Rahmen der Präsentation seines neuen, viel beachteten Buches „Höllensturz. Europa 1914 - 1949“ sagte er, es fehle heute an weitsichtigen Politikern in Europa. Ohne verstärkte Kooperationsbereitschaft in brisanten Fragen, wie der Flüchtlingskrise, so Kershaw, werde es keine friedliche Zukunft geben können.

