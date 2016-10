Verhandlungen in Brüssel: Gelingt heute die CETA-Einigung?

Am Abend verhandeln in Brüssel die EU-Botschafter der Mitgliedsstaaten. Ihre Aufgabe: Sie sollen Belgien dazu bewegen, Ja zu CETA zu sagen. Der französischsprachige Teil des Landes will ja bisher dem Freihandelsabkommen mit Kanada nicht zustimmen. Darum wird an einer Zusatzerklärung gefeilt, die auch alle Mitgliedsstaaten mittragen müssen. Sollte noch heute eine Lösung in Sicht sein, wäre das der Durchbruch für CETA. Dem Abkommen mit Kanada würde dann wohl kaum noch etwas im Wege stehen.

Nein zu Staat und Republik – was wollen die sogenannten Reichsbürger?

Der Anschlag auf die Polizisten in Bayern wurde von einem Rechtsextremisten verübt, einem sogenannten Reichsbürger. Diese Bewegung lehnt den bundesrepublikanischen Rechtsstaat in Deutschland ab, fordert die Reichsgrenzen von 1937. Auch in Österreich nimmt die Zahl derer zu, die sich von den Normen von Staat und Gesellschaft abkehren. Nicht immer mit rechtsextremistischem Hintergrund. Die sogenannten Freemen weigern sich, staatliche Institutionen anzuerkennen, egal ob Polizei oder Finanzamt. Was steckt hinter diesen verschiedenen Bewegungen gegen den Rechtsstaat? Warum finden sie immer mehr Zuspruch? Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen klärt über Reichsbürger und andere Staatsverweigerer auf.

ZIB 24 mit Lisa Gadenstätter, 23.34 Uhr, ORF eins.

Mail an die ZIB 24

Textfassung: Zeit im Bild