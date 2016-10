Festhalten am Nein

Eigentlich ist das Freihandelsabkommen CETA am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel noch gar nicht auf der Tagesordnung gestanden. Dennoch war das umstrittene Abkommen zwischen der EU und Kanada gegenwärtig. Hinter den Kulissen versuchten EU-Kommission und Mitgliedsstaaten die Bedenken der Wallonie auszuräumen. Auch die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten traten in einer überraschend einberufenen Sitzung zusammen. Durchbruch konnte aber noch keiner vermeldet werden - die wallonische Regionalregierung hält weiterhin an ihrem Nein fest.

Lesen Sie mehr …